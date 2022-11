von Cornelia Bambini-Adam

Von Büchern umarmt! Mit diesem Titel weist die Buchhandlung Am Obertor von Sabine Schlag in der Woche unabhängiger Buchhandlungen auf ihr großes und vielfältiges Leseangebot hin und bietet dazu zwei Veranstaltungen an.

Beim einer davon, dem ersten langen Bücherabend, ging es speziell um Kinder- und Jugendbücher. Die Auswahl an Lesestoff für alle Altersklassen ist groß und die verlängerte Öffnungszeit bot sich – begleitet von Keksen und Tee – an, um in Ruhe zu stöbern und sich vom professionellen Team der Buchhandlung beraten zu lassen.

Viele Viertklässler können nicht richtig lesen

Aber lesen denn Kinder und Jugendliche überhaupt noch? Eine bundesweite Studie zur Lesekompetenz hat gerade gezeigt, dass auch in Baden-Württemberg viele Viertklässler mittlerweile Probleme sowohl beim Lesen und Schreiben als auch beim Zuhören haben.

„Wir hören von Eltern und aus den Schulen öfter, dass weniger gelesen wird. Aber in die Buchhandlung kommen natürlich auch viele, die Spaß an Büchern haben und gerne lesen“, sagt Sabine Schlag.

Lesekoffer für Schulen

Statt auf das Problem schaut Sabine Schlag auf mögliche Lösungen. Wichtig sei es, dass es Angebote gibt, die dafür sorgen, dass junge Leser überhaupt mit Büchern in Kontakt kommen, die ihr Interesse wecken. Dazu stellt sie beispielsweise mit ihrer Mitarbeiterin Erva Taninmis für die Schulen in Radolfzell und auf der Höri bunt gemischte Lesekoffer zusammen, die von den Lehrkräften auch sehr gut angenommen werden, wie sie sagen.

„Wir haben Lesekoffer für Schülerinnen und Schüler bis zur siebten Klasse. Dabei achten wir darauf, dass für jeden etwas dabei ist. Bücher für Viel- und Wenigleser, Sachbücher oder auch mehrsprachige Bücher“, erklärt die Buchhändlerin.

Die Klassen holen die Lesekoffer im Laden ab, dabei bekommen sie eine kleine Führung und erhalten Informationen rund um Bücher. Der Koffer, in dem etwa 60 unterschiedliche Exemplare liegen, bleibt für vier bis sechs Wochen in der Klasse, die Bücher können auch über die Ferien ausgeliehen werden. Die breite Auswahl ermöglicht es, dass jeder das passende Buch für sich und damit auch Freude am Lesen finden kann.

Lesen und diskutieren im Leseclub

Als weiteren Einstieg in die Welt des Lesens gibt es in der Buchhandlung zusätzlich einen Leseclub für Leseratten von acht bis 18 Jahren. Die Mitglieder treffen sich etwa alle vier Wochen, lesen, spielen, sprechen über Bücher und schreiben persönliche Empfehlungen für das Leserattenregal in der Jugendbuchabteilung. Dort fanden sich am verkaufsoffenen Abend dann auch interessierte Gäste ein.

Am Freitag, 4. November, findet von 18 bis 22 Uhr der zweite lange Bücherabend unter dem Motto „Von Büchern umarmt!“ in der Buchhandlung Am Obertor statt. Bei dieser Veranstaltung geht es insbesondere um Belletristik, also Unterhaltungsliteratur.