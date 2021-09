Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Gerald Jarausch

Am Vorabend des Landesfestes fand am Samstag, 11.9., der Brauchtumsabend am Radolfzeller Konzertsegel statt. Dabei drehte sich alles um Brauchtum und Tracht. Trachtengruppen aus dem ganzen Land und der Radolfzeller Partnerstadt Istres präsentierten Tänze und Mundart. Rund 120 Zuschauer verfolgten die Aufführungen unter freiem Himmel.

Bild: Jarausch, Gerald Bild: Jarausch, Gerald Bild: Jarausch, Gerald Bild: Jarausch, Gerald Bild: Jarausch, Gerald Bild: Jarausch, Gerald Bild: Jarausch, Gerald Bild: Jarausch, Gerald Bild: Gerald Jarausch