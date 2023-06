Weil Rauch aus einer Wohnung auf der Sankt-Johannis-Straße drang und der Bewohner offenbar angebrannte Gegenstände aus dem Fenster warf, ist am Freitag um kurz nach 11 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. Wie diese in ihrem Einsatzbericht schreibt, habe sich vor Ort herausgestellt, dass sich in der Wohnung durch eine umgestürzte Kerze verschiedene Gegenstände entzündet hatten. Diese habe der Bewohner bereits eigenständig gelöscht.

Allerdings habe er sich dabei verletzt, aus diesem Grund hätten sich Rettungsdienst und Notarzt um ihn gekümmert. Die Feuerwehr habe sich um die restlichen Nachlöscharbeiten gekümmert und den Rauch mit einem Drucklüfter aus der Wohnung entfernt. Im Einsatz seien fünf Fahrzeuge mit 18 Kräften gewesen.