von Daniel Volz

Was hat das Bora Radolfzell alles zu bieten?

Das Bora Radolfzell verfügt über eine großzügige, öffentliche und komplett textilfreie Saunalandschaft mit mehreren verschiedenen Saunen und Dampfbädern. Von dort gelangt man in den schön angelegten Saunagarten mit Liegewiese und Außenpool sowie direktem Strand-Zugang zum Bodensee. Im Innenbereich gibt es ein Restaurant mit einer Saunabar und einer Seeterrasse. Darüber hinaus können Gäste des Bora Radolfzell aus zahlreichen Beauty- und Wellness-Angeboten wählen.

Eröffnet im Jahr 2003 und geführt vom Saunaliebhaber und Architekten Bernd Schuler, bietet das Bora Radolfzell mit dem 2013 gleich nebenan neu gebauten Bora HotSpaResort ein angeschlossenes 4-Sterne-Wellneshotel mit insgesamt 84 Zimmern und Suiten. Die Saunaanlage können Gäste des Hotels bequem über einen eigenen Bademantelzugang erreichen.

Das Wellness Hotel Bora HotSpaResort. | Bild: Jarausch, Gerald

Das hoteleigene Restaurant Rubin serviert nach eigenen Angaben frische und leichte Küche mit einem Fokus auf saisonale Produkte. Von der komplett verglasten Bar SkyLounge hat man einen guten Blick über den Bodensee, der bei gutem Wetter bis hin zu den Alpen reicht. Das Hotel verfügt außerdem drei Seminarräume für Tagungen und Schulungen.

Seit März 2022 laufen im Bora Hotel die Bauarbeiten für ein neues Wellnesshaus mit Massageräumen, Ruheräumen und mehr, das im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein soll.

Wie lange hat das Bora Radolfzell geöffnet?

In der Sommersaison vom 1. Mai bis zum 31. Oktober hat das Bora Radolfzell täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Gäste des Bora Hotels haben täglich bereits ab 8 Uhr Zugang zu Sauna und Liegewiese.

Was kostet der Eintritt ins Bora Radolfzell?

Außerhalb der Schulferien kostet eine Tageskarte für das Bora Radolfzell von Montag bis Freitag 27 Euro, eine Abendkarte für die letzten 3,5 Stunden 23,50 Euro.

Während der Schulferien kostet eine Tageskarte von Montag bis Freitag 31 Euro, eine Abendkarte für die letzten 3,5 Stunden 26,50 Euro.

Samstags, Sonntags und an Feiertagen kostet eine Tageskarte ebenfalls 31 Euro, und eine Abendkarte für die letzten 3,5 Stunden 26,50 Euro.

Kindern ist der Zutritt zum Bora Radolfzell ab einem Alter von sechs Jahren gestattet. Eine Tageskarte für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren kostet 20 Euro.

Aktuell können für das Bora Radolfzell keine Onlinetickets gebucht werden. Der Eintritt ist vor Ort ohne Vorbuchung möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Bora Radolfzell.

Bora Radolfzell: Lage, Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die Bora Sauna und das angeschlossene Wellnesshotel Bora HotSpaResort liegen nahe des Naturschutzgebiets Streuhau direkt am Ufer des westlichen Bodensees bei Radolfzell.

Aus Richtung Stuttgart erreicht man das Bora Radolfzell über die A81 Richtung Singen. Am Kreuz Hegau auf die B33 Richtung Radolfzell fahren, und ab der Abfahrt Singen, Steißlingen, Moos der Beschilderung Richtung Moos folgen. Kurz hinter dem Ortsschild Radolfzell den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt Richtung Stadtmitte verlassen. Nach etwa 400 Metern am Herzen-Parkplatz rechts abbiegen und der Beschilderung folgen

Aus Richtung Konstanz geht es auf der B33 Richtung Radolfzell an der Abfahrt Radolfzell links Richtung Radolfzell. Den Kreisverkehr an der 2. Ausfahrt Richtung Radolfzell verlassen, dann der Beschilderung Richtung Moos folgen. Nach der Eisenbahnbrücke am Herzen-Parkplatz links abbiegen und der Beschilderung folgen.

Aus Richtung Stein am Rhein in Radolfzell am ersten Kreisverkehr die erste Ausfahrt Richtung Stadtmitte nehmen und nach ca. 400 m (am Herzen-Parkplatz, Bora ausgeschildert) rechts abbiegen.

Vom Bahnhof Radolfzell aus zu Fuß die Bahnhofsunterführung in Richtung See verlassen und nach rechts dem Uferweg bis zu einer Weggabelung folgen. Beide Wege der Gabelung treffen kurz darauf auf eine Querstraße, an der dann unmittelbar das Bora Radofzell liegt.

Ein großer, öffentlicher Parkplatz der Stadt Radolfzell befindet sich etwa 200 Meter entfernt in der Zeppelinstraße. Der Parkplatz ist gebührenpflichtig von 8 Uhr bis 18 Uhr.

An der Zeppelinstraße befindet sich auch ein Wohnmobil-Stellplatz der Stadt Radolfzell. Hier kann man Frischwasser entnehmen, Abwasser und Toilette entsorgen und es gibt Stromanschlüsse.

Adresse und Kontakt zum Bora Radolfzell

Bora Sauna: Karl-Wolf-Straße 33, 78315 Radolfzell, 07732 9406330, Kontaktformular auf der Seite der Bora Sauna

Bora Hotel: Karl-Wolf-Straße 35, 78315 Radolfzell, 07732 950400, Kontaktformular auf der Seite des Bora Hotels

Wichtiger Hinweis für Navigationsgeräte Bei der Eingabe der Karl-Wolf-Straße leiten viele Navigationssysteme an das entgegengesetzte Ende dieser Uferstraße, die von dort aus nicht befahren werden darf. Als Ziel daher besser Zeppelinstraße eingeben und von dort der Beschilderung folgen

Ist das Bora Radolfzell für Kinder geeignet?

Kinder haben erst ab einem Alter von sechs Jahren Zutritt zur Saunalandschaft.

Welche Regeln gilt es im Bora Radolfzell zu beachten?

Die Saunaanlage ist textilfrei, das Tragen von Badekleidung ist nicht gestattet. Mit einem Bademantel oder einem Tuch bekleidet können sich die Gäste der Sauna frei bewegen. Im Restaurant ist das Tragen eines Bademantels unerlässlich. Aus hygienischen Gründen ist es nicht gestattet, eigene Speisen oder Getränke mitzubringen.

Das Mitführen von Handys, Smartphones und Geräten mit Kamerafunktion ist nicht gestattet.

Welche Saunen gibt es im Bora Radolfzell?

Die Bora Sauna bietet fünf verschiedene und abwechslungsreiche Saunen, von der großen Kelo-Sauna bis zu originalgetreuen finnischen Rauch-Sauna ist hier für jeden Sauna-Geschmack etwas dabei. Dazu gibt es eine Salzgrotte, ein Dampfbad, eine Infrarotkabine, mehrere Ruhebereiche und das einmalige, zweistöckige japanische Onsenbad.

Kelo-Sauna Temperatur: 90 Grad – mit Mittelofen.

Die Kelo-Sauna ist eine finnische Sauna, in der ein ganz besonderes Holz verwendet wird: Das so genannte Keloholz stammt von einer 200 Jahre alten, abgestorbenen finnischen Kiefer. Dieses seltene silbergraue Holz findet man ausschließlich in naturbelassenen Wäldern. Erd-Sauna Temperatur: 85 Grad– mit offenem Kamin.

Diese Sauna ist einzigartig im süddeutschen Raum und wird unter anderem durch ein sichtbares Kaminfeuer aufgeheizt. Wegen der geringen Luftfeuchtigkeit ist das Klima der Erd-Sauna angenehm und mild. Bambus-Sauna Temperatur: 90 Grad.

Diese mit Bambus ausgekleidete Sauna mit asiatischem Flair verfügt über ein großes Panoramafenster, das einen ungehinderten Blick ins Grüne gestattet. Rauch-Sauna Temperatur: 80 Grad.

Bei der Rauchsauna erfolgt die erste Befeuerung mit Holz, um den typischen Rauch-Geruch zu erzeugen. Das Abklopfen mit Birkenreisig wirkt durchblutungsfördernd, entschlackend und rundet den Saunagang traditionsgerecht ab. Sanarium Temperatur: 60 Grad – Farblichtsauna.

Das Das Sanarium enstpannt durch Farblichtspiele und angenehm sanfte Musik. Eine Kombination von Dampf- und Duftstoffen wirkt sich positiv und belebend auf die Atemwege aus. Salz-Grotte Temperatur: 65°C.

Die angenehme Strahlungswärme der warmen Wände und ein mit Schwarzdornreisig gefülltes Gradierwerk sorgen für das angenehme Klima der Salz-Grotte. Durch das Einatmen der salzhaltigen Luft werden die Atemwege befeuchtet und intensiv gereinigt. Japanisches Onsenbad Temperatur: 38 bis 40°C warmes Wasser.

Das aus Japan stammende Onsenbad bietet traditionelle asiatische Badekultur. Ein Bad im warmen mineralreichen Wasser ist Balsam für die Seele und eine Wohltat für den gesamten Körper. Dampfbad Temperatur: 45 Grad.

Ein Dampfbad unterscheidet sich mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent und Temperaturen von 38 bis maximal 55 Grad deutlich von der heißeren, trockenen Sauna. Aufgrund der niedrigeren Temperatur ist es für viele Menschen besser verträglich. Die warme, feuchte Luft entspannt die Muskeln und den gesamten Organismus. Die Atemwege werden wohltuend befeuchtet, die Haut wird porentief gereinigt. Infrarotkabine Infrarot-Wärmeenergie wirkt sich nachweislich positiv auf den menschlichen Organismus aus und sorgt für eine bessere Durchblutung, regt den Stoffwechsel an, stimuliert das Immunsystem, lockert Verspannungen und unterstützt Genesungsprozesse. Ruheräume Zwischen den Saunagängen stehen verschiedene Ruhebereiche zum Entspannen zur Verfügung.

Nach einem Aufguss versprechen Tauch- und Fußbecken sowie der große Außenpool mit Massagedüsen und einem sanften Wasserfall eine willkommene Abkühlung. In den Sommermonaten bietet sich der nahegelegene Bodensee an, dessen Ufer man über einen Holzsteg erreichen kann. Angenehm flach und über Kies geht es am Bodenseeufer vor dem Bora Radolfzell ins Wasser.

Wellness Hotel am Bodensee: Übernachten im Hotel Bora HotSpaResort

Seit 2013 können Gäste in einem neu errichteten Vier-Sterne-Hotel übernachten und die Bora-Sauna bequem über einen eigenen Bademantelzugang betreten. Das Hotel verfügt über 84 Zimmer und Suiten in verschiedenen Kategorien.

Die Preise pro Person und Nacht reichen von 180 Euro für ein Einzel- und 224 Euro für ein Doppelzimmer in der Kategorie Komfort, bis zu 425 Euro oder 470 Euro für ein Einzel- oder Doppelzimmer in der teuersten Kategorie, der Bora Suite. Einen aktuellen Überblick über alle Zimmerpreise in der Haupt- und Nebensaison finden Sie auf der Internetseite des Bora HotSpaResort.

Hotelgästen steht die Bora-Sauna mit Liegewiese und Strandzugang am Anreisetag ab Zimmerbezug und am Abreisetag bis zum Checkout um 11 Uhr zur Verfügung, gegen einen kleinen Aufpreis am Abreisetag auch bis 22 Uhr.

Gästen des Hotels und der Sauna bietet das Bora in einem hauseigenen Spa ein umfangreiches Programm an Kosmetik- und Ganzkörper-Behandlungen an. Die zahlreichen Wellness-Angebote und Beauty-Behandlungen können einzeln oder in speziell zusammengestellten Menüs gebucht werden. Informationen zu buchbaren Angeboten und Arrangements finden Sie hier.

Rund 100 verschiedene Touren durch die Region inklusive druckbarer Wanderkarten finden Sie bei SÜDKURIER Wanderlust!

Bora Radolfzell: Aktuelle Corona-Regeln

Hinweise zu den aktuell vor Ort geltenden Corona-Regeln finden Sie jeweils auf der Internetseite der Bora Sauna und des Bora HotSpaResortsBora

Stand: Juli 2022