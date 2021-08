von SK

Im Untersee, nahe Radolfzell, ist es bei einem Motorboot am Montagabend zu einem massiven Wassereintritt gekommen. Wie die DLRG mitteilt, drohte das rund sechs Meter lange Boot mitsamt drei Passagieren zu sinken.

Drei Personen gerettet

Die Leitstelle, die alarmiert worden war, schickte deshalb DLRG Boote aus Allensbach, Radolfzell und Moos sowie die Wasserschutzpolizei und Einsatztaucher zum Boot. Das Polizeiboot Reichenau, das als erstes den Einsatzort erreichte, habe die drei Personen aufgenommen. Sie seien wohlauf gewesen.

Am Martin-Hafen musste das Boot schlussendlich ausgekrant werden. | Bild: DLRG-Radolfzell

Boot am Martin-Hafen ausgekrant

Das Boot hingegen musste von der Wasserschutzpolizei zum Martin-Hafen gebracht werden, war zu diesem Zeitpunkt aber schon größtenteils unter Wasser, – bei der Ankunft in der Werft ragte nur noch der Bug aus dem Wasser. Es hätte daher noch einmal ausgekrant und ausgewassert werden müssen. Auch größere Mengen an Treibgut habe man mit Booten aus Radolfzell und Moos noch einsammeln müssen, so die DLRG.