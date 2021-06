Chris Kaiser präsentiert in „Die Höhle der Löwen“ sein Startup „click a tree“, das mit einer innovativen Geschäftsidee weltweit Wiederaufforstungen fördern will. Vox strahlt den Auftritt am Montagabend aus – wahrscheinlich wieder vor einem Millionenpublikum.

Einen Baum pflanzen per Mausklick – das ist die Idee des Start-up-Unternehmens von Christian „Chris“ Kaiser. Am Montag, 7. Juni, will er prominenten Investoren auf dem Sender Vox sein Unternehmen schmackhaft machen: Er tritt in der