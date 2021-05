Die Kleingärtner in den Böhringer Frankenwiesen sind alarmiert: Die Stadt hat das Gelände gekündigt, die Anlage soll bis zum 30. Juni zurückgebaut sein. Die bisherigen Rettungsversuche waren erfolglos, doch aufgeben wollen die Pächter noch nicht.

Sanft senkt sich die Abendsonne über den Kleingärten in den Böhringer Frankenwiesen. In etlichen Parzellen machen es sich Familien vor ihren Lauben zum Vespern gemütlich, in anderen Gärten werden liebevoll Setzlinge gepflanzt, Kinder tollen herum