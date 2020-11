von Gerald Jarausch

Derzeit sorgt eine Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Böhringen für Verkehrsbehinderungen. Doch die Maßnahme soll genau diese in Zukunft verhindern. So werden unter anderem bessere Fuß- und Radwege angelegt.

Dafür mussten allerdings mehrere Ahornbäume auf dem bisherigen Fußweg entfernt werden. Einzig ein Objekt scheint fest verwurzelt dort stehengeblieben zu sein: Das Blitzgerät (schwarze Säule im Bildhintergrund) wollten die Verantwortlichen offenbar nicht entfernen. So manchem Autofahrer wäre es vermutlich lieber gewesen, wenn statt der Bäume der Blitzer entfernt worden wäre.