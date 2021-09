Die Öffnungszeiten

Das Kunst- und Kulturprojekt 7:78 Ortszeit Heimat in Böhringen wird am Donnerstag, 30. September, um 19 Uhr auf der Musikbühne am Milchhäusle eröffnet. Die Laudatio hält Siegmund Kopitzki.Zur Eröffnung spielt das Ensemble Barock am See mit Steffen Schwartz, Andreas Jetter, Christina Burchardt und Bruno Kewitsch, danach das Duo Somersalt. Die Ausstellungen können am Eröffnungstag und am Freitag, 1. Oktober, von 17 bis 22 Uhr besucht werden. Am Samstag, 2. Oktober, ist von 17 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.Da die „Ortszeit“ auch Teil der Radolfzeller Kulturnacht am 2. Oktober ist, gibt es an diesem Tag einennach Böhringen.