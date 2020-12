von Marina Kupferschmid

Es ist still und einsam in diesen Wochen ohne die Böhringer Adventsfenster, die sich in den letzten Jahren als abendlicher Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft etabliert haben.

Viele vermissen sie sehr. Doch die Not schweißt die Menschen zusammen, wie die von einer kleinen Initiative erfolgreich gestartete Aktion „Lichtpunkte„ zeigt.

Eine Botschaft, die Freude bereiten soll

Die Idee ist, dass Bürger in Vorgärten oder an ihrem Haus ein weihnachtliches Licht oder eine Beleuchtung zusammen mit einem kurzen Text, einem Gedicht oder einem schönen Spruch anbringen, um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen und einander Mut zuzusprechen.

„Es geht uns darum, in der Adventszeit positive und mutmachende Impulse in den Ort hineinzutragen“, unterstreichen Anke und Günther Lieby, die diese Aktion gemeinsam mit Sigrid Thiele sowie Barbara und Hartmut Klingenberg angestoßen haben.

Alle fünf haben in den Vorjahren auch schon die Adventsfenster-Aktion unterstützt. „Wir sind einfach überwältigt, wie viele Freunde, Mitbürger und Familien sich einbringen und auch über die zahlreichen Neubürger, die mitmachen“, freuen sich die Initiatoren.

Immer mehr Böhringer machen mit

Inzwischen ist die Zahl der Lichtpunkte von elf Stationen am ersten Advent auf 29 Lichtblicke zum zweiten Adventswochenende angewachsen. Mittlerweile erleuchten in ganz Böhringen verteilt schön dekorierte Fenster und Gärten mit kreativen Botschaften, die vom Gehweg aus zu lesen sind und zeitunabhängig besucht werden können.

„Das Schöne ist ja, dass man sich allein oder mit der Familie abends auf den Weg machen kann, bei einem ausgedehnten Spaziergang durch Böhringen diese besonderen Lichtpunkte zu entdecken. Das ist auch für Kinder spannend“, so Barbara Klingenberg.

Und es spricht sich rum. Immer mehr Leute drehen abends noch eine Runde, wie sich besonders am Wochenende zeigte. Vereinzelt kommt es zu flüchtigen Begegnungen, gelegentlich zu einem Ellenbogen-Gruß, oft winkt man sich von der anderen Straßenseite oder aus dem Fenster zu.