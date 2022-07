von Gerald Jarausch

In der jüngsten Ortschaftsratsitzung in Böhringen hat das Gremium eine Prioritätenliste verabschiedet, die möglichst zeitnah umgesetzt werden soll. Dabei ist man vor allem auf die Finanzkraft der Stadt angewiesen. Die ist nach Aussage der zuständigen Leiterin vom Fachbereich Finanzen, Petra Ohmer, in den kommenden Jahren weiterhin angespannt: „Die Ausgaben sind in den nächsten drei Jahren höher als die Einnahmen“, ließ sie wissen.

Regierungspräsidium fordert eine Prioritätenliste

Sollte man weiterhin ein Defizit zwischen Einnahmen und Ausgaben behalten, wird das Regierungspräsidium Freiburg auf eine Änderung drängen. Grundsätzlich fordert die obere Dienstbehörde von den Städten und Kommunen, dass sie eine Prioritätenliste festlegen, die sie im Anschluss abarbeiten sollen. Die Umsetzung dieser Vorgabe fällt in der Stadt Radolfzell nicht leicht. „Wir haben Personalmangel. Wir können die Aufgaben kaum abarbeiten“, sagte Ohmer.

Unabhängig davon einigte sich der Ortschaftsrat auf eine persönliche Wunschliste, die an die Verwaltung weitergereicht werden soll. Wie die Diskussion ergab, wünscht sich die große Mehrzahl die Vollendung des Radwegstreifens in der Ortsdurchfahrt. Je nach Ausführung fallen nach Aussage vom Leiter der Abteilung Tiefbau, Uwe Negraßus, 150.000 bis 250.000 Euro dafür an. Grundsätzlich würde die Hälfte der Summe vom Land gefördert. Die Anträge sind noch zu stellen. Eine Umsetzung wäre laut Negraßus frühestens 2024 möglich.

Der Böhringer See steht auf der Wunschliste

Schneller könnte es bei anderen Punkten der Wunschliste gehen. So wäre für die Sanierung der Aussegnungshalle zunächst 30.000 Euro an Planungskosten notwendig. Und für Verbesserungen am Böhringer See möchte sich OB Simon Gröger umgehend einsetzen. Mehr Geld ist bei der Sanierung der Ortsmitte und dem Feuerwehrgerätehaus notwendig. Hier ist nach Aussage von Thomas Nöken, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Bauen, allein für die Planung mit etwa 250.000 Euro zu rechnen.