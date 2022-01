von Marina Kupferschmid

Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht zu Ende. Damit dieses aber irgendwann in Sichtweite kommt, setzen die Kommunen vieles daran, Infektionen möglichst zu verhindern. Auch Böhringen will seinen Teil dazu beitragen.

Seit wenigen Tagen gibt es in Böhringen ein zweites Corona-Testzentrum. Vormals gab es für die Böhringer Bürger lediglich bei Aptar im Industriegebiet ein Test-Angebot. Das neue Angebot rückt nun näher an den Ortskern. Denn Bürger können sich jetzt auch im Nebenraum der Postagentur direkt an der Ortsdurchfahrt auf das Corona-Virus testen lassen.

Tests statt Babymode

„Wir wurden immer wieder von Kunden angesprochen, wo es Testmöglichkeiten gibt“, erzählt Patricia Klein. Sie betrieb bisher in der Postagentur ihres Mannes einen Laden für selbstgenähte Babymode und Baby-Secondhand-Ware. Nachdem die Waren direkt im Geschäft coronabedingt immer weniger nachgefragt wurden, beschloss sie, verstärkt auf den Online-Verkauf zu setzen und den Laden für ein Testzentrum zu nutzen.

Dafür ließ sie sich beim Deutschen Roten Kreuz ausbilden. „Die Teststation wurde gleich gut angenommen“, freut sich Patrizia Klein. „Der Standort direkt an der Ortsdurchfahrt ist ideal für alle, die sich auf dem Weg nach Radolfzell oder Singen bei Bedarf schnell und unkompliziert testen lassen wollen. Viele Bürger nutzen das Angebot.“

Erleichterung vor allem für ältere Bürger

Vor allem aber könnten Ortsansässige auf das Auto verzichten, wenn sie einen Test brauchen, unterstreicht sie. Besonders für die älteren Mitbürger sehe sie durch das zentrale Test-Angebot in der Ortsmitte eine Erleichterung.

Die Teststation ist unabhängig von den Öffnungszeiten der Postagentur täglich von 8 bis 16 Uhr zugänglich. Ab dieser Woche öffnet das Testzentrum auch samstags von 9 bis 12 Uhr und sonntags von 16 bis 19 Uhr.

Bei Aptar in der Öschlestraße 85 sind Schnelltests montags bis freitags von 13 bis 22 Uhr möglich. Beide Angebote stellen nun sicher, dass sich die Böhringer vor Ort von morgens bis spätabends und am Wochenende testen lassen können.