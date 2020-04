Der DRK-Blutspendedienst hält trotz der Corona-Pandemie am Blut-Spendetermin fest. Dieser findet am Freitag, 3. April, von 14 Uhr bis 19 Uhr im Tagungs-Kultur-und Messezentrum Milchwerk in Radolfzell statt. Blut-Spendetermine werden beim DRK in Absprache mit den Aufsichtsbehördenden unter höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Mitarbeiter für besondere Situationen besonders geschult und trainiert. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet Sie der DRK-Blutspendedienst unter www.blutspende.de/termine eine persönliche Uhrzeit zu vereinbaren.