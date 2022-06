von Gerald Jarausch

Es ist ein Traum vieler Musiker: Die eigenen Stücke auf CD zu veröffentlichen. Die Radolfzeller Band Moosemania, die sich aus Martin Richter, Matthias Wagner und Mathias Ketterer zusammensetzt, hat das geschafft: Sie haben beim Label 36Musik ihre Debut-CD herausgebracht.

Ihre Musik würden die zwei 60-Jährigen und der 44-Jährige am ehesten als progressiven Rock umschreiben. Die drei spielen keine etwa dreieinhalb Minuten langen, radiokompatiblen Songs mit möglichst eingängiger Struktur, sondern Musik, die auch nach mehrmaligem Hören immer noch für Überraschungen sorgen kann. Wichtig ist den Musikern dabei, keine Coverband zu sein, sondern ihre eigenen musikalischen Wünsche umsetzen.

Das geschieht bei Moosemania mit gerade einmal drei Instrumenten. Der Anspruch der drei Musiker ist es, mit Gitarre, Bass und Schlagzeug eine musikalische Dichte auf ihre Tonträger und die Bühne zu bringen.

Auftritte Wer Moosemania einmal live in der Region erleben möchte, hat in diesem Jahr noch mehrmals die Möglichkeit: Am 13. August spielt die Band in der Gems in Singen und am 29. Oktober im Kulturladen Konstanz. Mehr Infos zur Band und weitere Auftrittstermine sind unter www.moosemania.de zu finden.

Damit alles in einem passenden Ambiente präsentiert werden kann, setzt das Trio auf ein professionelles Umfeld. So haben sie ganz bewusst darauf verzichtet, alles in Eigenregie zu erledigen: „Dann spielt man auf irgendeiner Dorfbühne ohne einen anständigen Sound“, fasst Martin Richter diesen Entschluss zusammen. Genau das Gegenteil streben die drei erfahrenden Musiker aber an.

„Ohne Musik geht es einfach nicht“

Genug Erfahrung haben sie in ihrem langen Musikerleben alle sammeln können. Angefangen hat es typischerweise in der Jugend. Später hatten alle drei zahlreiche Bands, in denen sie gespielt haben. Das ist bis heute so – Schlagzeuger Matthias Wagner spielt ebenso wie Bassist Mathias Ketterer parallel in verschiedenen Formationen. „Ohne Musik geht es einfach nicht“, erklärt Ketterer die eigene Motivation.

Die Idee, mit Moosemania in irgendeiner Form kommerziell erfolgreich zu sein, haben die drei dennoch nicht. „Wir haben einen künstlerischen Anspruch. Deswegen spielen wir auch keine Cover“, sagt Martin Richter. Die Songs der Band stammen allesamt aus seiner Feder, er hat sie in den vergangenen Jahren zusammengetragen. Im eigenen Studio hat er das jeweilige Grundgerüst aufgenommen und seine Band-Kollegen haben anschließend ihre Parts gespielt.

Das Ziel: überregionaler spielen

Zum Üben kommen Moosemania im Schnitt alle zwei Wochen – das reicht den erfahrenden Musikern, um für ihre Auftritte gerüstet zu sein. Diese finden dank des Labels 36Musik, bei dem sich auch Künstler wie Helmut Hattler befinden, in der gesamten Bodenseeregion in mittelgroßen Clubs wie der Gems in Singen, dem Theater Atrium im Friedrichshafen oder dem Kula in Konstanz statt.

Aus Sicht von Martin Richter ist das dennoch zunächst der erste Schritt. Mit diesen Referenzen werde es später möglich sein, überregionaler in passenden Lokalitäten auftreten zu können. Angesichts ihrer beruflichen Verpflichtungen halten die drei Männer 25 Auftritte pro Jahr für realistisch. Allerdings ist der Aufwand dafür schon jetzt höher, als man vielleicht vermuten könnte: „Ich bin eigentlich jeden Tag in meiner Freizeit damit beschäftigt“, verrät Martin Richter.