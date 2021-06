Radolfzell vor 3 Stunden

Lichtbogen-Bildung an Sicherungskasten beim Konzertsegel

An einem Sicherungskasten beim Konzertsegel in Radolfzell hat sich am Dienstagmittag gegen 14.30 Uhr ein Lichtbogen gebildet. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr, Helmut Richter, löste das einen Kurzschluss und folglich einen Schmorbrand aus.