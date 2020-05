von Petra Reichle

„Möge die Straße uns zusammenführen“ erklingt es seit nunmehr neun Wochen jeden Sonntag pünktlich um 18 Uhr durch die Straßen Stahringens. Rolf Haltmeyer, Vorsitzender des Stahringer Musikvereins, ist Blasmusiker mit Leib und Seele. „Spaß macht die Blasmusik vor allem, wenn wir gemeinsam im Verein spielen, seit Mitte März ist das leider nicht mehr möglich“, erklärt Rolf Haltmeyer.

Deshalb folgte er am 22. März einem Aufruf in den sozialen Medien und machte spontan seinen heimischen Balkon zur Bühne. Genauso wie von vielen Balkonen deutschlandweit erklang auch von seinem Balkon die „Ode an die Freude“. Daneben hat er auch Stücke wie „Möge die Straße uns zusammenführen“ oder „You‘ll never walk alone“ (Du wirst nie alleine gehen) mit Bedacht gewählt, schließlich sollen sie neben bekannten Melodien auch eine positive Botschaft in der schwierigen Zeit vermitteln.

Ein lieb gewonnenes Ritual

„Mit meiner Musik möchte ich der Nachbarschaft in der trostlosen Zeit eine Freude bereiten. Aber genauso möchte ich daran erinnern, dass es uns Bläser noch gibt“, so Haltmeyer. Für den Trompeter sei das Sonntagskonzert auf seinem Balkon zu einem lieb gewonnenen Ritual geworden, auf das er viel positive Resonanz bekomme. „Ich werde so lange weiterspielen, bis wir wieder gemeinsam im Verein musizieren können“, erklärt Haltmeyer.

Genauso wie alle Blasmusikvereine musste auch der Stahringer Musikverein viele Termine absagen, darunter auch das für den 16. Mai geplante Frühjahrskonzert, das zudem zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums von Dirigent Gerhard Heckner stattfinden sollte. Wann die Musiker wieder gemeinsam proben können ist momentan noch offen.

Verband kooperiert mit Uni Freiburg

Der Musikverein hält sich an die vom Bund deutscher Blasmusikverbände (BDB) vorgegebenen Richtlinien. Der Verband kooperiert laut einer Pressemitteilung mit der Uni Freiburg. Über diese Kooperation sollen fundierte Aussagen über ein eventuelles Risiko beim Musizieren mit Bläsern gewonnen werden. Ziel sei es, möglichst schnell unter der Einhaltung von Regeln wieder in den Probe- und Spielbetrieb zurückkehren zu dürfen.