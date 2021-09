von Gerald Jarausch

Darauf hatten die Musiker der Froschenkapelle und ihre heimische Fangemeinde lange warten müssen: Am vergangenen Sonntag gab es am dritten Tag des Seefestivals „Neue Ufer“ endlich wieder einen Auftritt der Fasnachtslokalmatadoren.

Die lange Zeit der Entbehrung – die Froschen haben seit der Fasnacht 2020 praktisch keine Auftritte mehr absolvieren können – wurde entsprechend euphorisch von allen Beteiligten gefeiert. Ohnehin hatte sich der Tag, der ganz im Zeichen der fünf teilnehmenden Brass-Bands stand, schon im Vorfeld als der erfolgreichste der insgesamt drei Festivaltage angekündigt. Allein im Vorverkauf konnten rund 800 Karten der 1000 verfügbaren Eintrittskarten (siehe Infokasten) verkauft werden.

Heimspiel der Froschenkapelle beim Seefestival. | Bild: Jarausch, Gerald

Der Froschenkapelle war die große Vorfreude auf das Konzert bereits im Vorfeld anzumerken. Auch das Publikum zeigte seine Euphorie. Kurz vor dem Auftritt konnte man bereits das gegenseitige Anfeuern der Musiker untereinander vernehmen.

Und mit dem ersten Ton gab es dann auf dem Gelände vor dem Konzertsegel für Musiker und Publikum kein Halten mehr. Förmlich wie aufzogen absolvierten die 24 Musiker ihr Set. Direkt nach der musikalischen Begrüßung feuerten die Froschen zwei Coverversionen von Jan Delay und Moop Mama ab. Die Klassiker der deutschen Musik sorgten für eine ausgelassene Stimmung vor der Bühne.

Repertoire erweitert

Mit zwei Sängern hat die Musikgruppe ihr musikalisches Repertoire so erweitern können, dass es höchst abwechslungsreich daherkam. Mal abgesehen von ihren technischen Möglichkeiten offenbarten die Froschen bei ihrem Heimspiel auch noch einmal ihre unterhalterischen Fähigkeiten.

Gab es lange nicht mehr in dieser Form: Echte Festivalatmosphäre am Konzertsegel. | Bild: Jarausch, Gerald

Kein Wunder, dass die Gruppe auch immer wieder im Fernsehen und bei der Fasnacht die Menschen begeistern kann. Für die Musiker selbst war das Programm nach der langen Zwangsruhepause durchaus eine Herausforderung, wie manche von ihnen am Rande der Veranstaltung zugaben. Allerdings waren die Lieder nach kurzer Probezeit wieder gut eingespielt, wie es weit über den See zu hören war.

Eine Verbindung aus Blasmusik und Moderne

Ähnlich gut kamen auch die anderen Brass-Bands am Sonntag beim Publikum an. Sie alle eint das musikalische Fundament der Blasmusik und der gleichzeitige Wunsch, moderne Musik machen zu wollen. Das gelang bestens und sorgte auf dem Konzertsegel-Areal für gute Stimmung.

Insgesamt fanden rund 1000 Zuschauer den Weg dorthin. Und zur Freude der Veranstalter von der Stadt Radolfzell spielte auch das Wetter am Sonntag gut mit. Damit hatte man im Vorfeld nicht rechnen können. Selbst am Sonntag konnten heftige Regenschauer nicht ausgeschlossen werden.

Regen bleibt aus

Zum Glück kam es anders und es blieb bis zu den letzten Tönen der „Brasserie“ trocken. Die Gruppe, die als Abschlussband des dreitägigen Seefestivals spielte, gehört fast schon zum Inventar der Veranstaltung. Seit dem ersten Mal 2017 war die „Brasserie“ bei jeder der drei Seefestivals mit dabei.

Die hippen Blasmusiker von der Band „Brasserie“ sorgten zum Abschluss des Festivalabends noch einmal für beste Stimmung. | Bild: Jarausch, Gerald

Und auch bei dieser Durchführung war die zehnköpfige Band aus Ravensburg wieder eine echte Bank, was die Stimmung am Konzertsegel anging. Von den ersten Tönen an herrschte ausgelassene Stimmung.