Ab sofort gibt es in der Herrenlandstraße in Radolfzell wieder ein traditionelles Bistro mit hausgemachten Speisen vom Balkan. Dennis Tamasi knüpft mit der Wiedereröffnung an die Wurzeln des „Bistro Carlo“ an und bietet täglich wechselnde Mittagsmenüs, hausgemachte Cevapcici und natürlich auch die traditionellen Grillwurstgerichte an.

Der neue junge Betreiber, der aktuell ein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Konstanz absolviert, gibt sich viel Mühe bei der Herstellung der angebotenen Gerichte. „Unser Fokus liegt auf der Qualität, der Frische der Speisen und der Zufriedenheit unserer Kunden“, sagt er über seine Motivation.

Aus diesem Grund werden Soßen, Gyros und diverse andere Fleischgerichte von der Betreiberfamilie Tamasi selbst hergestellt. Dabei setzt man gleichzeitig auf regionale Erzeuger und Zulieferer. Als Besonderheit für Feiertage kündigt Dennis Tamasi die Möglichkeit an, ein Spanferkel anbieten zu können. Wert wird zudem auf faire Preise gelegt.

Wie es sich für ein Bistro gehört, können alle Speisen in den Räumlichkeiten oder auf der großzügig bemessenen Terrasse vor dem Gebäude zu sich genommen werden. Selbstverständlich gibt es aber auch alles zum Mitnehmen.

Insgesamt stehen rund 40 Plätze im Innen- und Außenbereich zur Verfügung. Ein abgeschlossener Raum für rauchende Kunden ist ebenfalls vorhanden.

Gegenüber den bisherigen Öffnungszeiten ist das Bistro Carlo nun auch an Samstagen geöffnet. Lediglich der Sonntag ist ein Ruhetag. Das Bistro steht Gästen damit von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr offen.

Das Bistro befindet sich im Industriegebiet West und ist gut mit dem Fahrzeug erreichbar. Direkt vor dem Bistro stehen den Kunden mehrere Parkplätze zur Verfügung. Für telefonische Bestellungen kann man das Bistro Carlo unter (0¦77¦32)¦9¦88¦39¦98 erreichen.

Die Speisekarte

Im Bistro Carlo stehen neben den traditionellen Grill- und Currywurstgerichten Chicken Nuggets, Schnitzel, Gyrosteller, Cordon bleu sowie verschiedene Hamburger-Variationen auf der Speisekarte. Letzteres gibt es sogar als vegetarische Variante. Ganz traditionell sind die hausgemachten Cevapcici, die als Spezialität des Hauses bezeichnet werden können. Es gibt sie wahlweise mit Ajvar und Fladenbrot oder Pommes frites. Mehrere Kalt- und Heißgetränke ergänzen das Angebot. (ja)

Dennis Tamasi, Bistro-Betreiber