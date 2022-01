Im Landkreis Konstanz nimmt die Zahl der mit Omikron infizierten Personen weiter zu. Zumindest am Radolfzeller Krankenhaus wurde laut Frank Hinder, dem ärztlichen Direktor der Hegau-Bodensee-Kliniken, Stand Dienstagabend noch kein Omikron-Fall nachgewiesen, obwohl bei einem positiven PCR-Test eine Genanalyse durchgeführt werde.

Lediglich drei Ärzte seien zum Beispiel nach einem Urlaubsaufenthalt im Ausland mit Omikron infiziert gewesen. Da sie sich jedoch direkt in Isolation begeben hätten, seien sie gar nie im Krankenhaus gewesen. Mittlerweile seien alle drei wieder genesen und im Einsatz. Entwarnung gibt der Arzt dennoch nicht, er betont stattdessen, „es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis Omikron zu Krankenhausaufenthalten führt“. Wie viele Radolfzeller, die nicht im Krankenhaus liegen, mit Omikron infiziert sind, weiß Hinder aber nicht.

Intensivpatienten werden nach Singen verlegt

In den Normal-Stationen des Radolfzeller Krankenhauses waren am Dienstag nach Auskunft des ärztlichen Direktors elf Infizierte untergebracht, zudem eine Person, bei der ein Corona-Verdacht vorlag. In der Radolfzeller Intensivstation werden dagegen laut Hinder keine Infizierten mehr untergebracht – stattdessen werden diese auf die Intensivstation im Singener Klinikum verlegt.

Radolfzell Die Leiden auf der „Normalstation“ im Krankenhaus Radolfzell: Nicht nur auf der Intensivstation sterben Corona-Kranke Das könnte Sie auch interessieren

Ausnahmen gebe es nur, wenn der Zustand eines Patienten derart schlecht ist, dass ein Transport gar nicht möglich ist. Die Gründe für die Aufteilung seien hauptsächlich organisatorischer Natur, erklärt Hinder.

Radolfzell Von Pizzen bis zu Pandemie: Acht der meistgelesenen Geschichten aus dem Jahr 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Das sind die Zahlen auf der Höri und in Radolfzell

Laut dem Landratsamt Konstanz waren am Mittwochmittag in Radolfzell 130 Personen aktuell mit Corona infiziert und 2185 seit Beginn der Pandemie wieder genesen. In Öhningen waren es 23 Infizierte und 210 Genesene, in Gaienhofen elf Infizierte und 148 Genesene. In Moos waren sieben Personen infiziert und 195 genesen. Derweil haben in der vergangenen Woche am Impfstützpunkt im Radolfzeller Milchwerk auch die Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren begonnen, weitere sollen laut dem Landratsamt nun folgen.