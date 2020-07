von Petra Reichle

Der Gottesdienst am Hausherren-Sonntag musste in diesem Jahr auf das Hochamt mit großer Prozession verzichten. Der Marktplatz, auf dem sonst hunderte Besucher die Prozession verfolgen, war fast menschenleer. Rund 100 Besucher konnten den Gottesdienst besuchen, nachdem sie sich vorab über das Pfarrbüro registriert hatten. Die Gastpredigt hielt in diesem Jahr Monsignore Bernd Kaut.

Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle Bild: Petra Reichle

Mehr zum Thema Hausherrenfest

Nur bis 19. Juli: drei Monate lang alle Artikel in Web und App für nur 14,99 € lesen. Hier gehts direkt zum Angebot.