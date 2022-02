von Gerald Jarausch

Bilder von der SPD-Friedensdemonstration am Montagabend, an der rund 1100 Menschen teilnahmen.





Bild: Jarausch, Gerald

Rund 1100 Teilnehmer kamen am Monatgabend in Radolfzell zusammen, um gegen die Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

Bild: Jarausch, Gerald

Bild: Jarausch, Gerald

Rednerin Anne Meßmer von der SPD Radolfzell

Bild: Jarausch, Gerald

Bild: Jarausch, Gerald

Bild: Jarausch, Gerald

Ein Gardist der Narrizella Ratoldi beobachtet die FRiedensdemosntraion auf dem Seetorplatz.

Bild: Jarausch, Gerald

Sang mit dem Baraka-Weltmusikchor und den Teilnehmern der Demonstration die Ode an die Freude: Rainer Dost.

Bild: Jarausch, Gerald

SPD-Friedendemonstration in Radolfzell

Bild: Jarausch, Gerald

Bild: Jarausch, Gerald

Bild: Jarausch, Gerald

Bild: Jarausch, Gerald

Bild: Jarausch, Gerald

Mit zahlreichen Symbolen zeigten die Teilbnehmer ihre Anteilnahme.

Bild: Jarausch, Gerald

SPD- Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl ließ es sich nicht nehmen, das Wort auf der Demonstration zu ergreifen.

Bild: Jarausch, Gerald

Als wenn sie es geahnt hätten: Die Bändel an der Kappe sind in diesem Jahr in den Farben der ukrainischen Flagge gehalten.

Bild: Jarausch, Gerald

Auf zahlreichen Plakaten äußerten die Teilnehmer ihren Unmut über das Vorgehen von Wladimir Putin.