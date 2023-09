Bei schönstem Wetter hat der Fanfarenzug Radolfzell am Zunfthaus das zehnte Oktoberfest gefeiert. Die Mitglieder hatten sich alle in Schale, also in Tracht, geworfen und haben selbst zum Auftakt des Festes gespielt. Eine Frage wurde gleich zu Beginn geklärt: Oberbürgermeister Simon Gröger besitzt eine Lederhose und hat dieses Jahr also ganz standesgemäß das Fass anstechen dürfen.

Bei Kaiserwetter genossen die zahlreichen Festbesucher die kulinarischen Schmankerln. | Bild: Sebastien Guckert

„Wir haben uns lange überlegt, welche Kleidung er wohl tragen wird, ob blauer Anzug oder vielleicht doch ein kariertes Hemd?“, schreibt Larissa Schäuble vom Fanfarenzug. Zur Überraschung aller sei er ohne blauen Anzug unterwegs gewesen und habe sich passend zur Veranstaltung in Tracht gekleidet. Das von ihm angestochene Fass wurde anschließend an die umstehenden Gäste verteilt.

Selbstverständlich war auch für passende musikalische Unterhaltung gesorgt. Hier die BrasserZ aus Böhringen. | Bild: Sebastien Guckert

Nach der Eröffnung habe sich der Platz vor dem Zunfthaus sehr schnell gefüllt und die Gäste seien mit Weißwürsten und Bier zünftig versorgt worden. Auch für die musikalische Unterhaltung des Festes hatte der Fanfarenzug gesorgt.

Erst sorgte Alleinunterhalter Jörg Hauser für richtige Oktoberfest-Stimmung. Dazwischen unterhielten die Spielgemeinschaft Fanfarenzug Burg-Hohen-Friedingen und Fanfarenzug Markelfingen und der Fanfarenzug Sigmaringen.

Ein Fanfarenzug beim Radolfzeller Oktoberfest. Die Musikerinnen und Musikern trotzten der Hitze. | Bild: Sebastien Guckert

Gegen Nachmittag habe sich der Platz vor dem Zunfthaus wieder gefüllt, denn die BrasserZ aus Böhringen hätten die Stimmung zum Kochen gebracht, wie Larissa Schäuble vom Fanfarenzug weiter mitteilt. Die musikalische Schlussschicht habe dann – nach einigen Zugaben der BrasserZ – DJ Timo übernommen und den Rest des Tages und des Abends noch für gute Stimmung gesorgt. Die letzten Gäste hätten noch in die Nacht hinein am Oktoberfest gefeiert.