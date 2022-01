Heftigen Widerstand gegen Beamte leistete ein 45-jähriger Fahrradfahrer am späten Montagabend in der Hausherrenstraße. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Mann von einer Polizeistreife einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen werden, sei aber gegenüber den Beamten sofort aufbrausend und aggressiv gewesen. Wie ein Alkoholtest kurz darauf ergeben habe, habe der Mann unter deutlichem Alkoholeinfluss gestanden. Bei einer Blutprobe in einem Krankenhaus habe der Radfahrer erneut Probleme gemacht, heißt es weiter in der Mitteilung. Der 45-Jährige habe die Beamten beleidigt und nach ihnen gespuckt. Schließlich hätten dem Mann Handschellen angelegt werden müssen. Laut der Polizei muss der Fahrradfahrer nun mit mehreren Anzeigen rechnen.