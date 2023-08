Ein betrunkener Radfahrer hat am Montagabend, 13. August, bei der Einmündung der Oberholzstraße in die Landesstraße 226 einen Unfall verursacht. Laut Polizei sei der 30-jährige Mountainbike-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf der Oberholzstraße in Richtung L226 unterwegs gewesen.

Bei der Einmündung sei der Radfahrer mit dem von rechts kommenden Opel Astra eines 63-Jährigen zusammengestoßen, obwohl der Opelfahrer versucht habe, auszuweichen.

Ein Alkoholtest habe einen Wert von rund 2,4 Promille ergeben, weshalb er eine Blutprobe habe abgeben müssen. Der Radfahrer hat laut Polizei durch den Unfall nur leichte Verletzungen erlitten. Am Opel sei ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden, am Fahrrad von rund 800 Euro und an einem Verkehrszeichen in Höhe von rund 300 Euro.