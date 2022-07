Ein alkoholisierter Fahrer eines E-Scooters hat sich am Samstagabend laut einer Mitteilung der Polizei gegenüber einschreitenden Polizeibeamten heftig gewehrt und diese beleidigt. Der Mann sei gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Kauflandes in der Teggingerstraße aufgefallen, da er sich in einen anderen Polizeieinsatz eingemischt und dabei die Beamten beleidigt habe.

Bei einer anschließenden Kontrolle habe sich der Mann heftig widersetzt. Dem 53-Jährigen sei in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen worden. Der Fahrer muss nun neben einer Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt noch mit weiteren Anzeigen rechnen, so die Polizei.