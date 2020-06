Eine 25-Jährige hielt laut einer Mitteilung der Polizei gegen 13.35 Uhr mit ihrem BMW an der Einmündung der Haselbrunnstraße zur Friedhofstraße an der roten Ampel an. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Roller auf das Auto auf und stürzte. Nachdem sich die Unfallbeteiligten kurz unterhielten und darauf verständigten die Unfallstelle zu räumen, flüchtete der 18-Jährige plötzlich mit seinem Roller in Richtung Mezgerwaidring.

Die Polizei fand den Roller bei der Fahndung hinter einer Garage versteckt. Die Beamten fanden auch den 18-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass er Alkohol getrunken hatte und keinen Führerschein besaß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Der Rollerfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.