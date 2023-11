Am frühen Sonntagmorgen hat ein alkoholisierter Autofahrer zwischen Stahringen und Wahlwies auf der Kreisstraße 6165 einen Unfall mit Fahrzeugüberschlag verursacht. Dies teilte die Polizei mit. Mit mehr als 1,9 Promille soll ein 47-Jähriger kurz nach 5 Uhr zusammen mit einem 44-jährigen Beifahrer in einem VW Up von Stahringen in Richtung Wahlwies gefahren sein.

Betrunken und Sekundenschlaf

Infolge der Alkoholisierung und einem folgenden Sekundenschlaf soll der 47-Jährige laut Polizei auf die Gegenfahrbahn der K 6465 und anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort sei das Auto mit einem Absatz zusammengestoßen und habe sich mehrfach überschlagen. Das Auto blieb letztlich auf einem Grünstreifen stehen. Der Schaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf 7000 Euro.

Radolfzell Die Fahrt in Schlangenlinien fiel der Polizei auf: Mann steigt mit über 2,6 Promille aufs Fahrrad Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem Unfall hätte sich der Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Beifahrer blieb unverletzt. Ein bei der polizeilichen Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest soll dem 47-Jährigen verlief positiv verlaufen sein. Dieser wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach der Abgabe des Führerscheines und einer im Krankenhaus entnommenen Blutprobe muss sich der Unfallverursacher nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des beschädigten Autos.