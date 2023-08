Die Betrugsfälle in Radolfzell häufen sich: Erst kürzlich hatte die Polizei von einem falschen Mitarbeiter einer Pflegekasse ausgegeben berichtet, der einer Frau 200 Euro abnahm, sowie Tätern, die sich sogar den Zugang zur Wohnung einer Seniorin erschlichen hatten. Nun ist eine 57-Jährige Opfer eines WhatsApp-Betruges geworden.

Erst im Nachhinein Verdacht geschöpft

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau am Montag, 31. Juli, zunächst eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer erhalten. Der Absender habe sich als Tochter der Frau ausgegeben und behauptet, diese habe eine neue Handynummer. Im weiteren Verlauf habe die angebliche Tochter die 57-Jährige darum gebeten, zwei Überweisungen zu tätigen, da ihr Onlinebanking aufgrund des Nummernwechsels nicht funktioniere.

So getäuscht habe die 57-Jährige mehrere tausend Euro an zwei mitgeschickte Bankverbindungen überwiesen. Erst im Nachhinein habe die Frau aufgrund der Schreibweise der Nachrichten Verdacht geschöpft und der Betrug sei aufgeflogen. Es sei noch rechtzeitig gelungen, die Überweisung auf zumindest ein Konto zu stoppen. Ob die Zahlung auf das zweite, litauische Konto ebenfalls storniert werden konnte, sei noch offen, so die Polizei.

Dazu rät die Polizei

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der nahezu täglich vorkommenden Betrugsmasche, bei der falsche WhatsApp-Nachrichten verschickt werden. Sie rät dringend, nicht auf Nachrichten zu reagieren, in denen sich angeblich Sohn oder Tochter des Opfers melden, vortäuschen, dass das Handy kaputt oder verloren gegangen sei, und darum bitten, Überweisungen zu tätigen. In einem solchen Fall solle versucht werden, Sohn oder Tochter über die bekannte Nummer direkt zu kontaktieren. Sollten diese nicht erreicht werden, solle man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls bei Bekannten oder der Polizei Rat holen, bevor Überweisungen getätigt werden.

Auch gebe es weitere Betrugsmaschen, bei denen sich der Anrufer als Enkel, Polizeibeamter oder Microsoftmitarbeiter ausgebe. Dahinter stecke der Versuch krimineller Banden, an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder sind im Internet unter www.polizei-beratung.de abrufbar.