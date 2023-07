Ein Betrüger hat sich am Donnerstag Bargeld erschwindelt. Wie die Polizei mitteilt, habe der noch unbekannte Mann gegen 18.30 Uhr an der Tür einer 91-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiter der Pflegekasse ausgegeben. Er habe angegeben, dass zusätzliche Pflegekosten entstanden seien, die die Kasse nicht übernehme. Zudem habe er die Seniorin dazu aufgefordert, 1200 Euro in bar zu bezahlen.

Nachdem die Frau ihm mitgeteilt habe, dass ihr Sohn für die Finanzen zuständig sei und sie nur 200 Euro zu Hause habe, habe der Betrüger ein kurzes Telefonat geführt – angeblich mit dem Sohn der 91-Jährigen. Anschließend habe er der Frau gegenüber behauptet, der Sohn habe sein Einverständnis erteilt, woraufhin die Frau ihm die 200 Euro übergeben habe. Der Betrüger sei daraufhin gegangen.

Radolfzell/Höri Trotz Einbruchsserie: Polizei verzeichnet 2022 geringeren Anstieg der Straftaten als erwartet Das könnte Sie auch interessieren

Wie sah der Betrüger aus?

Beschrieben wurde er der Polizei als etwa 30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und mit hellblonden, gescheitelten, kurzen Haaren. Er habe ein weißes Hemd mit schmalen Streifen, eine helle Hose und eine weiße Gesichtsmaske getragen. Personen, denen der Mann am Donnerstagabend aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter 07732 950660 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass fremde Personen nicht in die Wohnung gelassen werden sollten. Stattdessen solle umgehend die Tür geschlossen und selbst Rücksprache mit einer Person des Vertrauens gehalten werden.