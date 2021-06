von Georg Lange

Seit den 1980er Jahren ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Edzard Reuter, ein gern gesehener Stammgast im Gasthaus Germania in Liggeringen. Stolz zeigen die Wirte Gabriele und Egbert Benitz dessen herzlichen und wohlwollenden Eintrag im Gästebuch. Kaum, dass die Gastronomie wieder öffnen durfte, meldete sich Reuter telefonisch für einen Besuch im Restaurant an.

Am Telefon erfuhr er, was in Liggeringen bereits bekannt war: „Wir geben auf“, stand im Speiseaushang des ehemaligen gastronomischen Betriebs mit einer 150 Jahre andauernden Tradition: „Nicht wegen Corona. Ein bisschen wegen dem Alter. Aber besonders wegen den schwierigen Umständen.“

Ein Verlust für Liggeringen

Für den Ortsvorsteher von Liggeringen, Hermann Leiz, ist die Schließung der Germania ein Verlust für das Dorf. Im Gegensatz zu anderen Ortschaften hätten sich in Liggeringen bisher drei gastronomische Betriebe halten können. Nun gebe es auch hier einen Fall von Wirtshaussterben. Doch nicht wegen Corona, sondern wegen der Veränderung dörflicher Strukturen.

Gabriele und Egbert Benitz geben in Liggeringen den Gasthof Germania auf. Die Corona-Pandemie war nicht der Grund. Bilder: Georg Lange | Bild: Georg Lange

Im ehemaligen Gastraum der Germania mit Sitzplätzen für 56 Personen sind die Tische und Stühle an die Wand des mit einem Kreuz markierten Herrgottswinkel gedrängt. Das Restaurant ist frisch gestrichen und soll künftig ein Wohnzimmer werden. Im Biergarten fehlen bereits die Tische für weitere 80 Gäste, die unter einem mehr als 250 Jahre alten, naturdenkmal-geschützten Kastanienbaum Schatten suchten. Der Blick der Gäste schwenkte oft zu einer idyllischen Wiese im Außenbereich der Ortschaft, auf der Pferde weideten.

150-jährige Tradition

In diesem Jahr hätte der Gasthof Germania sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Doch ein langandauernder Nachbarschaftskonflikt bewog die Wirtsleute letztlich zur Aufgabe des traditionsreichen Gasthauses. Selbst auf eine Übergabe an einen Nachfolger verzichteten die Wirte. „Denn einem möglichen Nachfolger wäre die Tätigkeit genauso erschwert worden wie uns“, ist sich Egbert Benitz sicher.

Hiervon zeugt auch der nachbarschaftliche Widerstand gegen einen Umbau des zur Germania gehörenden Ökonomiehauses als Unterstand für die Pferde. Bereits früher wurden dort Schweine für den gastronomischen Bedarf gemästet. Obzwar der Ortschaftsrat sein Einvernehmen für den Umbau gab und das Konstanzer Baurechtsamt seine Genehmigung erteilte, befürchtet der ehemalige Wirt durch den Widerstand des Nachbarn eine Auseinandersetzung bis hin zum Regierungspräsidium.

Liggeringen/Bodman Neun Helfer richten Wanderweg zwischen Liggeringen und Bisongehege Bodenwald wieder her Das könnte Sie auch interessieren

Benitz spricht offen über seine Ängste: Bis eine Rechtssicherheit vorliegen würde, könnten zig Tausend Euro investiert worden sein. Deshalb habe er noch nicht angefangen zu bauen. Das Verhältnis zum Nachbarn ist zerrüttet. Der ehemalige Unterstand für die Pferde musste auf Drängen des Nachbarn aufgegeben werden, da er im Außenbereich lag.

Zerrüttetes Verhältnis mit Nachbar

Zudem litt der Gasthof unter der Belästigung des Nachbarn, wie Benitz schildert: Sobald Gäste in den Biergarten kamen, sei ein Feuer entfacht worden, der die Gartenwirtschaft in Rauch hüllte, sagt Egbert Benitz. Gern hätten die Wirte ihr Jubiläum gefeiert und den Betrieb in weitere Hände abgegeben. Doch sie konnten einem potenziellen Gastronomen keinen Frieden garantieren. Davon zeugt der aktuelle Gegendruck des Nachbarn zum bereits mehrfach genehmigten Umbau des Ökonomiehauses als Unterstellplatz für die Pferde.

Wollte im Nachbarschaftsstreit vermitteln: Ortsvorsteher Hermann Leiz. Für ihn ist die Schließung des Gasthofs ein Verlust für die reichhaltige Gastronomie in Liggeringen. Er sieht eine Tendenz zur Verstädterung bäuerlicher Strukturen. | Bild: Georg Lange

Mit dem Verlust der Germania sei der Stolz auf eine reichhaltige Gastronomie in Liggeringen angegriffen, erläutert Ortvorsteher Hermann Leiz. Doch sieht er in dem privaten Konflikt auch den dörflichen Charakter bedroht.

Ortsvorsteher wollte vermitteln

Zu einem Dorf gehöre die Landwirtschaft sowie das Halten von Schweinen, Schafen und Pferden. Das Nachbarhaus der Germania sei 2009 im Zuge der Innenverdichtung errichtet worden. Hierfür brauchte die Bauherrschaft die Unterschriften der bereits ansässigen Nachbarn, die ihnen – auch vom über 130 Jahre bestehenden Gasthof – gegeben wurden.

Ein Vermittlungsversuch des Ortsvorstehers im Rathaus wurde unter dem Verdacht der Parteilichkeit abgelehnt. Hermann Leiz sieht im Nachbarschaftskonflikt jedoch kein Einzelphänomen, sondern eine Tendenz zur Verstädterung dörflicher Strukturen. Wobei durch die Innenverdichtung auch bäuerliche Traditionen verloren gingen und die Dörfer einen Vorstadtcharakter bekämen.