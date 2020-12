von Gerald Jarausch

Andere Zeiten – andere Ideen. Um am Heiligabend in Zeiten der Corona-Pandemie etwas mehr Zusammenhalt zwischen den Menschen zu generieren, hat Münsterpfarrer Heinz Vogel in diesem Jahr eine interessante Idee gehabt. Möglichst viele Menschen sollten um 18 Uhr aus ihrem offenen Fenster „Oh du Fröhliche“ und „Stille Nacht“ intonieren. Die Idee dazu war ihm vor einigen Monaten gekommen, als Menschen in Italien auf ihren Balkonen den Helfern in der Corona-Pandemie dankten, indem sie gemeinsam sangen und Beifall spendeten.

Stadtkapellen-Dirigent Kuno Rauch beteiligte sich ebenfalls an der Aktion. | Bild: Jarausch, Gerald

„Singen verbindet“, erklärte Heinz Vogel jetzt dazu gegenüber dem SÜDKURIER. Ob lediglich mit der eigenen Stimme oder mit einem Instrument, war am Heiligabend jedem selbst überlassen. Für das Unterfangen konnte er Stadtkapellen-Dirigent Kuno Rauch gewinnen, der die Noten dafür in das passende Format gebracht hat. Sie waren für alle Musiker auf der Homepage der Stadtkapelle abrufbar.

Musiker stehen an verschiedenen Stellen

In Markelfingen kamen am Heiligabend denn auch gleich mehrere Musiker auf ihren Grundstücken zusammen, um die beiden Lieder auf ihren Instrumenten zu spielen. Darunter befand sich unter anderem auch der Vorsitzende des Musikvereins Markelfingen, Tobias Rauser.

Zuhörer bei der Freiluft-Einlage am Heilgabend in Markelfingen. Im Hintergrund ist Kuno Rauch an der Trompete zu sehen. | Bild: Jarausch, Gerald

In Schlagdistanz zu seinem Eigenheim spielte der stellvertretende Vorsitzendes des Musikvereins, Linus Repnik, zusammen mit weiteren Familienmitgliedern auf dem Balkon. Und einen weiteren Steinwurf entfernt stellte sich Kuno Rauch auf, um auf der Trompete nach dem letzten Glockenschlag um 18 Uhr die Lieder anzustimmen.

Den Zuschauern und Zuhörern gefällt die Aktion

Wie die Resonanz in anderen Radolfzeller Ortsteilen und in der Innenstadt war, kann hier nur gemutmaßt werden. In jedem Fall gefiel das ungewöhnliche Weihnachtskonzert in Markelfingen allen Zuhörern, die in der Umgebung zu sehen waren. Viele bedankten sich bei den Musikern für die kurze Einlage an diesem ungewöhnlichen Weihnachtsfest.

Musiker auf einem Balkon Markelfingen spielen „Stille Nacht“. | Bild: Jarausch, Gerald

Womöglich zieht die Idee noch weitere Kreise. Kuno Rauch hat über der Verbandsverteiler rund 8000 Musiker im gesamten Landkreis angeschrieben und darum gebeten, sich an der Gemeinschaft stiftenden Aktion zu beteiligen. Zumindest auf dem Radolfzeller Marktplatz konnten Zuhörer den Münsterpfarrer selbst erleben können, wie er sich an der Aktion beteiligt. Heinz Vogel hat bei geöffneten Fenster die beiden Lieder auf seinem Klavier gespielt, in der Hoffnung, dass noch viele andere aus der Umgebung einstimmen.

