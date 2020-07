von Gerald Jarausch

So etwas gibt es nur in Radolfzell: Das Berufliche Abendgymnasium der Volkshochschule Landkreis Konstanz in den Räumen des Berufsschulzentrums (BSZ) ist das einzige in Baden-Württemberg mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung. Dieser Tage wurden dort nun wieder erfolgreiche Absolventen des aktuellen Jahrgangs verabschiedet.

Bei einer kleinen – Corona-bedingt etwas distanzierten – Feier im Foyer des Schulkomplexes – wurden insgesamt acht Teilnehmer mit einem Abschluss entlassen. Drei von ihnen erreichten das Vollabitur, weitere fünf die Fachhochschulreife. Damit steht den bereits im Arbeitsleben stehenden Absolventen nun auch die Möglichkeit eines Studienganges zur persönlichen Weiterbildung zur Verfügung.

„Anstrengend und teilweise ungesund“

Wie der Leiter des Beruflichen Abendgymnasiums, Manfred Hensler, und seine Schüler bei den Feierlichkeiten betonten, geht damit eine arbeitsintensive, aber auch interessante Lebensphase zu Ende. „Das war sehr anstrengend und teilweise ungesund. Aber man hat auch interessante Menschen kennengelernt“, sagte zum Beispiel Sandra Chantalangsy, die als Jahrgangsbeste drei Auszeichnungen für ihre besonders guten Leistungen erhielt.

Die größte Herausforderung der Absolventen war die Doppelbelastung, die sich durch die Arbeitstätigkeit und die gleichzeitige Weiterbildung ergab. Von Montag bis Donnerstag drückten sie nach Feierabend für vier Stunden die Schulbank im BSZ. Und als sei das noch nicht ausreichend, nahmen einzelne Teilnehmer lange Anfahrtswege in Kauf. So reiste Julia Hanusch zum Beispiel immer von Zürich aus nach Radolfzell an: Für ihr Abitur legte sie über 80.000 Kilometer zurück. „Das war schon anstrengend und vor elf Uhr war ich nie zu Hause“, sagte sie nach der Zeugnisübergabe.

Lob für Engagement der Lehrer

Die Leistung der Schüler wurde nach deren Aussage nur durch das besondere Engagement der Lehrer möglich. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen den beiden Gruppen wurde auf der Entlassfeier mehrfach deutlich. Viele der Lehrkräfte sind bereits aus ihrem eigentlichen Berufsleben ausgeschieden und widmen sich der Arbeit am Abendgymnasium aus reiner Freude an der Tätigkeit.

Dass ihnen die Arbeit auch in der näheren Zukunft nicht ausgehen wird, davon sind alle überzeugt: „Nicht zuletzt durch die Zuwanderung wird das Abendgymnasium wieder an Bedeutung gewinnen“, erklärte Manfred Hensler.