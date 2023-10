Das Baudezernat ist das Herz der Verwaltung. So zumindest sieht es die Leiterin Angelique Augenstein. Und im Dezernat III – Nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität, wie es offiziell heißt, läuft es schon lange nicht mehr richtig rund. Schon heute ließen sich die vielen geplanten Projekte nicht stemmen, und der Fachkräftemangel werde in Zukunft noch weiter zunehmen, so Augenstein.

Radolfzell Ist eine Wohnungsbaugesellschaft die Lösung? Das sagen Experten zum Wohnungsmangel in Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Um dem vorzubeugen, möchte die Dezernatsleiterin eine externe Beraterfirma engagieren, die eine Strukturanalyse und -kritik sowie um eine umfangreiche Prozessoptimierung und die Ermittlung der Soll-Stellen anfertigen soll. Grünes Licht hierfür holte sich Angelique Augenstein während der jüngsten Sitzung des Ausschuss für Verwaltung und Finanzen.

Viele Jahre hat eine Dezernatsleitung gefehlt

Mehrere Jahre sei das Dezernat komplett ohne Leitung gewesen, berichtet sie. Augenstein selbst hat im Juli 2022 das Dezernat übernommen und seitdem schon einige Umstrukturierungen vorgenommen. Diese hätten sich zwar bewährt, die gewünschte Entlastung habe aber nicht eingesetzt. Erschwerend käme hinzu, dass in den kommenden Jahren einige Mitarbeiter und auch Führungskräfte in den Ruhestand gehen würden und die Personalentwicklung nach wie vor unsicher sei.

Radolfzell „Wir können nicht noch mehr Projekte übernehmen“ – OB Gröger setzt für die Haushaltsberatung Grenzen Das könnte Sie auch interessieren

Teil der Analyse, welche die Unternehmensberatung Ellendt und Partner aus Aschaffenburg anfertigen soll, ist auch eine Mitarbeiterbefragung. Die letzte dieser Art sei aus dem Jahr 2015 und nicht mehr sehr aussagekräftig. Auch sei die Perspektive der Mitarbeiter bei dieser Untersuchung zu wenig berücksichtigt worden, so Augenstein. Für die Dienste der Unternehmensberatung sollen 80.325 Euro als außerplanmäßige Ausgaben bereitgestellt werden.

Beraterfirma soll so schnell wie möglich anfangen

Die Dezernatsleiterin möchte bei diesem Projekt auf das Gaspedal treten und so bald wie möglich starten. Die Beraterfirma sollte schon in diesem Monat loslegen. „Wir können es uns nicht erlauben, noch mehr Personal zu verlieren“, so Augenstein. Doch genauso wichtig sei es, diese Analysen ohne Zielvorgaben anzugehen, um die Mitarbeiter nicht zu verunsichern. Viele hätten die Befragung 2015 noch in guter Erinnerung und entsprechend Vorbehalte gegen solch ein Vorgehen.