von Gerald Jarausch

Ein Bild, dass man in Böhringen immer wieder gerne sieht: Ein Foto von Tobi Franz von der Froschenkapelle fährt auf einem Zug mit, der auf der Linie zwischen Singen und Radolfzell verkehrt. Der Musiker stammt aus dem Radolfzeller Teilort und wohnt auch dort. Das Motiv war zum 750. Stadtjubiläum 2017 auf einigen Regionalexpress-Zügen der Deutschen Bahn angebracht worden, um den Bekanntheitswert der Stadt zu erhöhen. Franz liegt auf dem Motiv rücklings auf dem Wasser und spielt dabei Trompete. Im Hintergrund ist die Böhringer Kirche zu erkennen.

Offenbar gefällt der Bahn das Bild so gut, dass es vier Jahre nach dem Stadtjubiläum weiter mitfährt – womit die Bahn richtig guten Geschmack beweist, schließlich ist das Foto in der Tat ein Hingucker, hat Witz, Originalität und einen Schuss Selbstironie. Hinzu kommt gute Imagewerbung für Radolfzell. Warum also sollte man eine derart gute Gestaltung abhängen?