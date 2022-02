Ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Hauptstraße des Radolfzeller Ortsteils Stahringen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Hauptstraße gefahren und wollte von dieser in die Straße Im Bildösch abbiegen.

Nachdem er zu weit an der Einmündung vorbeigefahren sei, wollte der 18-Jährige etwas zurücksetzen und sei dabei gegen den bereits hinter ihm wartenden Fahrzeug eines 22-Jährigen gekracht, informiert die Polizei. Personen seien nicht verletzt worden.