Die Stadtkapelle Radolfzell freut sich darauf, den Marktplatz am Freitag, 24. Juni, mit Klang erfüllen zu können. Zusammen mit dem Kulturbüro der Stadt Radolfzell lädt das symphonische Blasorchester um 21 Uhr zu einem Freiluftkonzert der ganz besonderen Art ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei.

Die Zuhörer werden vor der stimmungsvollen Kulisse des Münsters ein mitreißendes Wechselspiel zwischen dem Orchester und der Jazzcombo Nola erleben, verspricht die Ankündigung. Der Name Nola steht für New Orleans/Louisiana. Thomas Kauter entwarf hierfür ein kreatives Rahmenkonzept, das mit einigen Neuerungen aufwartet: So wird die Bühne der Stadtkapelle erstmalig parallel zum Seitenschiff des Radolfzeller Münsters aufgebaut – das gewaltige Gemäuer dient als akustischer Rücken für die satten Bläsersounds. Für das Konzertpublikum werden 620 Sitzplätze im Halbkreis vor dem Münster arrangiert.

Neue Beleuchtung für das Konzert

Zum ersten Mal wird das direkt am Marktplatz befindliche Eiscafé Tiramisu in die Bestuhlung mit integriert. Auch das Beleuchtungskonzept wurde überarbeitet und unterstützt die aus verschiedenen Perspektiven in Szene gesetzte Annäherung von Jazzband und Blasorchester.

Auch musikalisch wird es im Laufe des Abends eine Annäherung der beiden Gruppen geben. Das Programm wurde von Dirigent Kuno Rauch und Bandleader Michael „Fish“ Maisch erarbeitet. Mit Nola und dem Güttinger Musiker „Fish“ Maisch hat die Stadtkapelle wahre Hochkaräter des Traditional Jazz als Partner für das Konzert gewonnen, so die Ankündigung. An diesem Abend werden Klassiker des Swing, Perlen des Traditional Jazz, schwungvolle Rhythmen, satte Bläsersätze und fetzige Soli zu hören sein – unter ihnen Dmitri Shostakovichs „Waltz No. 2“, Glenn Millers „St. Louis Blues March“ und Auszüge des Musicals „Cabaret“.

Auch hier gilt das Motto des Jubiläumsjahres der Kapelle „250 Jahre und kein bisschen leise“. Für die Bewirtung sorgen Roberto und sein Team vom Tiramisu.