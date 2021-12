Dieser beginnt ab 14.30 Uhr und soll bis etwa 17 Uhr dauern. Wie der Präsident Oliver Preiser berichtet, waren dafür am heutigen Nachmittag noch 40 Termine für Personen ab zwölf Jahren und noch zwei Plätze für Kinder von fünf bis elf Jahren frei. Anmeldungen sind bis Freitag, 10. Dezember, bis mittags per E-Mail an oliver.preiser@ergo.de möglich. Durchgeführt wird die Aktion laut Preiser von zwei Ärzten.