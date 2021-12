von Gerald Jarausch

Der gestrige Impftag im Milchwerk verlief viel besser als der Ende November. Anders als bei dem letzten Termin mussten sich die Menschen diesmal vor der Impfung nur kurz gedulden.

Beim Impftag vor anderthalb Wochen hatte sich eine Warteschlange gebildet, die mehrere hundert Meter lang war. Weil jetzt eine elektronische Reservierung vorgeschaltet war, hatten die Impfwilligen einen klaren Zeitpunkt, zu dem sie vor Ort sein mussten. Entsprechend entspannt ging es im und um das Milchwerk zu.

Reibungsloser Ablauf

Nachdem die Personendaten der Impfwilligen sowie die Angaben auf einem Anamnesebogen erfasst wurden, ging es zügig in eine der drei Impfkabinen, die im Foyer des Veranstaltungshauses aufgestellt waren. Wie gewohnt konnten die Menschen zuvor ein Gespräch mit einem Arzt führen.

Organisiert wurde der Impftag vom Landkreis Konstanz in Zusammenarbeit mit der Stadt Radolfzell. Auch wenn der nächste Impftermin am Samstag, 11. Dezember, von 10 bis 17.30 Uhr stattfinden wird, hofft man in der Verwaltung, dass man „zeitnah weitere Termine nennen kann“, wie Pressesprecher Moritz Schade gegenüber dem SÜDKURIER erklärte.

Aus den langen Schlangen gelernt

Das jetzt eingeführte elektronische Anmeldesystem unter der Internetadresse: www.etermin.net/impfen-kn ist tatsächlich eine Konsequenz aus dem enormen Andrang beim Gemeindeimpftag am 25. November.

Wie am Dienstag werden am Samstag Impfungen mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson sowie Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit einem der mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna angeboten.

Etwa 85 Personen können an Tag gespritzt werden

Impfberechtigt sind alle Personen ab 12 Jahren. Impfwillige müssen ein Ausweisdokument sowie den Impfpass mitbringen. Nach den Impfungen wird ein QR-Code für den digitalen Impfpass ausgehändigt.

Für eine Immunisierung sind jeweils fünf Minuten vorgesehen. Daraus ergibt sich eine Anzahl von rund 85 Personen pro Impftag. Kritik gab es gestern allenfalls an der kurzen Informationsphase durch das Landratsamt. Die wurde damit begründet, dass das Anmeldesystem erst spät fertiggestellt werden konnte.