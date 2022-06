Die Bedeutung des Katastrophenschutzes ist spätestens im vergangenen Jahr bei der schweren Flutkatastrophe in mehreren Regionen Deutschlands vielen Menschen deutlich geworden. Zuständig sind im Notfall unter anderem die Feuerwehren sowie Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das Technische Hilfswerk (THW). Aber wie funktioniert der Bevölkerungsschutz in Radolfzell? Und wie wird im Ernstfall reagiert? Darüber informierte sich Oberbürgermeister Simon Gröger bei einem Besuch des städtischen Fachbereiches Feuerwehr und Bevölkerungsschutz ausführlich.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, legte Fachbereichsleiter und Feuerwehrkommandant Helmut Richter dabei dar, dass der Bevölkerungsschutz in Kommunen eine elementare Bedeutung hat. Für den Zivilschutz liegt die Zuständigkeit beim Bund, für den Katastrophenschutz bei den Ländern sowie den Stadt- und Landkreisen als untere Katastrophenschutzbehörden.

Bei Hochwasser, Sturm oder Starkregen ist die Stadt gefragt

Aber auch die Kommunen seien in diese Aufgaben unterstützend für die zuständigen Behörden eingebunden. Unterhalb der Katastrophenschwelle gebe es zudem eine Vielzahl von Ereignissen und Großschadenslagen – zum Beispiel Hochwasser, Sturm- und Starkregenereignisse, Vegetations- und Großbrände –, bei denen die Zuständigkeit primär bei den Städten und Gemeinden liege. All dies sei unter dem Oberbegriff Bevölkerungsschutz zu verstehen.

Zusammenarbeit funktioniert gut, sagt der Kommandant

Die Stadtverwaltung sei im Ernstfall in der Pflicht, sich um Schutz und Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger zu kümmern. „Es liegt mir sehr am Herzen, dass die Menschen in Radolfzell beruhigt sein können und wissen, dass ihre Sicherheit oberste Priorität für die Stadtverwaltung hat“, betonte Simon Gröger. Ganz entscheidend für ein gutes Krisenmanagement und einen reibungslosen Ablauf von Maßnahmen sei eine gute Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure, führte Helmut Richter aus. In Radolfzell funktioniere die Zusammenarbeit gut, so der Feuerwehrkommandant.