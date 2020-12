Kein Vorankommen beim geplanten Neubau des Pflegeheims auf der Mettnau. Der für Anfang Dezember angesetzte Termin für den Stiftungsausschuss, in dem die Stadtverwaltung gehofft hatte, endlich die Freigabe des Finanzplans durch das Regierungspräsidiums Freiburg bekannt geben zu können, wurde kurzfristig abgesagt.

Die Rückmeldung des RP stehe noch aus, schreibt die Geschäftsstelle des Gemeinderates. Somit müsse man die Sitzung auch nicht abhalten.

Der Spatenstich ist seit fast neun Monaten überfällig

Die Freigabe des Finanzplans steht einem Baustart noch im Weg. Spatenstich hätte laut ursprünglicher Planung im Frühjahr 2020 sein sollen, seit Monaten gibt es einen Austausch zwischen Spitalfond und RP wegen des Finanzplans. Die übergeordnete Behörde verlangt vom Radolfzeller Spitalfond eine Eigenkapitalquote von 66 Prozent.

Bei Stadträten sorgte die Höhe dieser Quote für Kopfschütteln. Viel zu hoch sei sie. Das hätten auch andere Wirtschaftsprüfer einigen Stadträte bestätigt. Um sie zu erfüllen, ist der Spitalfonds gezwungen, fast sämtliche Grundstücke und damit auch alle Rücklagen zu veräußern. Die Stiftung verliert so jeglichen finanziellen Spielraum.

Stiftung soll grundsätzlich durch Eigenkapital finanzieren, sagt das RP

Eine erneute Rückfrage beim Regierungspräsidium, warum die geforderte Eigenkapitalquote so hoch sei, wird von der Pressestelle etwas gereizt beantwortet.

Zu den Plänen Auf der Mettnau soll ein neues Pflegeheim mit 98 Dauerpflegeplätzen und 24 Plätzen in der Tagespflege neben dem Krankenhaus gebaut werden. Der geplante Spatenstich hätte im Frühjahr dieses Jahres erfolgen sollen. Die Bauzeit wurde auf zwei Jahre getaktet, nun bleiben kaum noch eineinhalb Jahre. Das geforderte Eigenkapital will der Spitalfind durch Verkäufe von Grundstücken auf der Mettnau, Verkäufe von Grundstücken in der Altstadt an die Stadt Radolfzell und dem Verkauf von Wald an die Stadt Singen erreichen. Insgesamt werden 13,9 Millionen Euro benötigt.

„Es gehört zum Wesenskern einer Stiftung, dass ihr Vermögen grundsätzlich mit Eigenkapital finanziert ist, die Stiftung also über ihr Aktivvermögen frei verfügen kann. Daraus ergibt sich, dass dessen Finanzierung mit Fremdkapital Ausnahmecharakter hat“, schreibt Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg.

Trotz Niedrigzins und günstiger Kredite ist es also nicht vorgesehen, dass die Stiftung einen großen Teil des Bauprojektes über Darlehen finanziert.

Radolfzell Der Neubau des Pflegeheims kostet die Spitalstiftung ihre letzten Reserven Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem entspräche es der üblichen Praxis des RP, von Stiftungen bei solchen Projekten eine entsprechende Eigenkapitalquote zu fordern, die nach Abschluss der Investition noch etwa zwei Drittel betrage. Hierbei gebe es natürlich auch Spielräume, die je nach Einzelfall berücksichtigt werden können, schreibt Spannagel weiter.

Dabei werde Investitionsvolumen, ein etwaig vorhandener Gegenwert beim Erwerb von Immobilien sowie die allgemeine Vermögensentwicklung bewertet. Der Radolfzeller Spitalfond habe die Eigenkapitalquote von 66 Prozent erfüllen können, schreibt Spannagel.

Unfertiger Wirtschaftsplan bremst Baubeginn aus

Doch noch fehlt die abschließende Genehmigung des Finanzplans aus Freiburg. Moritz Schade, Sprecher der Stadt Radolfzell, erläutert auf Nachfrage: „Nein, wir haben noch keine Rückmeldung zu der offenen Frage des Wirtschaftsplans 2021.“

Zunächst müsse die fachliche Frage geklärt werden, dann könne der Entwurf des Wirtschaftsplans überarbeitet werden und danach in eine neu terminierte Sitzung beraten werden. Bis zum Baustart des Pflegeheims scheint es also noch ein weiter Weg zu sein.

Radolfzell Heimleiter Bonserio geht Das könnte Sie auch interessieren

Ein Termin, der allerdings bereits jetzt fest im Kalender steht: der 30. Juni 2022. Dann erlischt die Betriebserlaubnis des städtischen Pflegeheims Heilig Geist in der Radolfzeller Altstadt. Die Ausnahmegenehmigung, noch weiter Zweibett-Zimmer zu belegen statt der seit September 2019 geforderten Einzelzimmer, läuft dann aus.

Eine weitere Diskussion über die Eigenkapitalquote möchte das RP nicht führen. „Aus unserer Sicht sind die Fragen rund um die erforderliche Eigenkapitalquote des Spitalfonds für den Bau des Pflegeheims mit der Stadt Radolfzell abschließend geklärt“, schließt Heike Spannagel ihre E-Mail ab.