Die Güttinger Buchenseehalle wird ab Montag, 8. August, wieder für den Vereins- und Schulsport sowie für die Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung stehen, teilt die Stadtverwaltung Radolfzell mit. Die Wandbauteile, die speziell für die Notunterkunft angefertigt worden seien, werden aber nicht entsorgt, sondern aufbewahrt, um sie bei Bedarf wieder zu verwenden.

Mobiliar und Geräte werden eingelagert

Auch die gespendeten Spielsachen sowie das bereitgestellte Mobiliar und die angeschafften Geräte werden eingelagert. Nach Kriegsbeginn in der Ukraine sei es wichtig gewesen, schnell auf die spontane Unterbringung von geflüchteten Menschen vorbereitet zu sein, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. „Hier musste Radolfzell als große Kreisstadt ihrer Vorbildunktion gerecht werden“, unterstreicht Oberbürgermeister Simon Gröger.

Aus diesen Gründen bauten Mitarbeiter der Stadtverwaltung kurzfristig die Buchenseehalle zu einer Notunterkunft um. Die Welle der Hilfsbereitschaft war jedoch so groß, dass für alle Geflüchteten privater Wohnraum gefunden werden konnte und auf die Buchenseehalle nicht zurückgegriffen werden musste. „Für das großartige Engagement der Radolfzellerinnen und Radolfzeller möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, so Gröger.

Große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung

Inzwischen sei nach enger Abstimmung mit dem Amt für Migration und Integration des Landkreises erkennbar, dass in Radolfzell in den nächsten Monaten keine so hohen Zugangszahlen an Geflüchteten zu erwarten sind wie zu Kriegsbeginn angenommen.

Blick über die insgesamt 12 Wohneinheiten in der Buchenseehalle. | Bild: Jarausch, Gerald

Darüber hinaus bestehe weiterhin die Bereitschaft in der Bevölkerung, privaten Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. All diese Aspekte machten deutlich, dass eine Vorhaltung der Buchenseehalle als Notunterkunft nicht mehr notwendig ist.

Bürger, die privaten Wohnraum für eine Vermietung an die Stadt zur Unterbringung von Geflüchteten anbieten möchten, können sich per E-Mail an die Adresse raumteiler@radolfzell.de wenden. Weitere Informationen zum Raumteiler-Programm sind auf der Internetseite www.radolfzell.de/ukraine zu finden.