Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Eine Spendenübergabe für die Idee eines Jugendtreffs mit Selbstverwaltung verzögert sich aufgrund von Corona. Es geht um 2000 Euro, die aus der Versteigerung des Original-Blechschildes des Leierkastens stammen.

Der Leierkasten in der Löwengasse 22 war vom 7. Dezember 1969 bis zum 30. Juni 1980 Anlaufstelle für die Jugend in Radolfzell. Bis heute wirkt der damalige selbstverwaltete Jugendtreff in der Altstadt positiv auf die Entwicklung der Stadtgesellschaft ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Genau 50 Jahre nach der Gründung des Leierkastens trafen sich Freunde, ehemalige Gäste und Wirte in der Zeller Kultur, um das Jubiläum zu begehen. Rund 400 Menschen waren zu diesem Anlass am 7. Dezember 2019 erschienen und wohnten der Versteigerung des Original-Blechschildes des Leierkastens bei. Der Erlös der Aktion wurde der Radolfzeller Jugend versprochen.

Förderung für die junge Generation

Da die Leierkasten-Akteure die Mitglieder des Jugendgemeinderates Radolfzell als historische Nachfahren betrachten, soll die zweckgebundene Spende in Höhe von 2000 Euro ebendiesem zugutekommen, um die Idee eines Jugendtreffs in Selbstverwaltung zu fördern. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens kam es bisher noch nicht zur öffentlichen Übergabe der Spende – dies soll, sobald es die Lage zulässt, nachgeholt werden.

Der Jugendgemeinderat Radolfzell wurde auf Grundlage des Paragraf 41a der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eingerichtet. Die Mitglieder des Jugendgemeinderates wirken an Entscheidungen insbesondere zu jugendspezifischen Themen mit. Das Gremium wird alle zwei Jahre gewählt und besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern im Alter von 14 bis 21 Jahren. Der Jugendgemeinderat versteht sich als Stimme der Jugend in Radolfzell und versucht die Situation für Jugendliche in Radolfzell zu verbessern. Jeder Jugendgemeinderat übt ein Ehrenamt aus.