Die Vorsitzende Elke Maurer und ihr Stellvertreter Ralf Welschinger appellierten in der Hauptversammlung des Yachtclubs Radolfzell an die Mitglieder, sich einzubringen. „Wir arbeiten alle engagiert im Ehrenamt, nur so kann ein so starker und großer Verein funktionieren“, werden sie in einer Pressemitteilung zitiert. Bald werde sich der Vorstand verändern. Elke Maurer stelle nächstes Jahr ihr Amt zur Verfügung. Es ist ihr Wunsch, dass sich der Vorstand verjüngt.

Der knapp 800 Mitglieder zählende Verein konnte im vergangenen Jahr 55 neue Mitglieder gewinnen. Für die Geschäftsstelle wurde Rebecca Fleiner als Halbtagskraft eingestellt, um den Vorstand zu entlasten.

Michael Müller (Jugendleiter) und Christoph Zeiser (Sportwart) weisen darauf hin, dass die umfangreichen Jugendtrainings durch die Besetzung der Trainerstelle weiter ausgebaut werden könnten. Außerdem wird eine Person für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) gesucht.

Pandemie für Wartungsarbeiten genutzt

In diesem Jahr sind von Regattaleiter Andreas Hohner sechs Regatten geplant, unter anderem die „Internationale deutsche Meisterschaft der Europe-Klasse“ am 29. September. Sportwart Christoph Zeiser sagte, dass die Corona-bedingten Einschränkungen sinnvoll für Wartungsarbeiten an den Booten genutzt wurden. Er konnte aber auch mit Stolz von den bundesweiten Erfolgen verschiedener Segler berichten.

Schatzmeister Andreas Mader präsentierte einen einwandfreien Kassenstand und warb auf humorvolle Weise um seinen Nachfolger ab 2023.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Yachtclub Radolfzell wurden geehrt (von links): Manfred Maaß, Ursula Kalkowski, Jutta Schroff, Michael Hohner, Gerlinde Baur, Norbert Baur. Rechts steht die Vorsitzende Elke Maurer. Bild: Jörg Mietz | Bild: Jörg Mietz

Manche sind schon 60 Jahre dabei

Bereits 60 Jahre Mitglied sind Julius Ogertschnig und Arthur Schroff.

50 Jahre sind dabei: Gerlinde Baur, Norbert Baur, Maria Engelhardt, Michael Hohner, Ursula Kalkowski, Manfred Maaß, Claus Jürgen Möll, Michael Peintinger, Jutta Schroff und Christoph Freiherr von Stenglin.

Für 40 Jahre wurden geehrt: Wolfgang Graf, Peter-Jürgen Heinze, Heinz-Jürgen Jumpertz, Meta Renner, Klaus Schauenburg, Eric Schliemann, Florian Sindlinger und Franz Stengele.

Seit 25 Jahren sind Martin Graf, Matthias Karrenbauer, Christian Karrenbauer und Monika Meister im Club.