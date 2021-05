Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde der Bahnmitarbeiter damals um kurz vor 20 Uhr am Bahnhof Radolfzell Opfer einer Körperverletzung. Der Mitarbeiter trug laut Zeugenaussagen eine orangefarbene Weste. Zeugen hätten den Vorfall der DB-Sicherheit gemeldet, welche den Täter gemeinsam mit einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Konstanz in einem Zug stellen konnten.

Da die Identität der Zeugen bislang nicht bekannt sei, werden Personen, die dazu Beobachtungen am Bahnhof in Radolfzell gemacht haben, gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Telefonnummer (0 75 31) 12 88 0 oder unter der kostenfreien Hotline unter (08 00) 6 888 000 zu melden.