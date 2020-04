Der geplante Bahnhaltepunkt im Herzen ist einen entscheidenden Schritt weiter. Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik des Radolfzeller Gemeinderats stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür, einen entsprechenden Bebauungsplan für das Vorhaben aufzustellen. Oberbürgermeister Martin Staab führte in der Sitzung aus, dass es einer planungsrechtlichen Grundlage bedürfe, um eine Neugestaltung der Fläche für einen Haltepunkt umsetzen zu können. „Wir brauchen Planungssicherheit, erst dann können wir weiterarbeiten“, so Staab. Stadtrat Walter Hiller (Freie Wähler) regte in der Aussprache indes an, dass die Stadtverwaltung die Planung intern regeln solle. „Ich möchte keine externe Vergabe“, betonte er. OB Staab sicherte dies zu.