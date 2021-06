Etwas verspätet wird mit den Baden-Württemberg-Tagen am Wochenende des 3. und 4. Juli in Radolfzell der Auftakt der Heimattage 2021 gefeiert. Zum ersten Mal seit vielen Monaten rechnet die Stadt wieder mit zahlreichen Besuchern aus der gesamten Region. „Wir haben hierfür zusätzliche Parkflächen ausgewiesen“, sagte Nina Hanstein, Geschäftsführerin der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH während der Pressekonferenz zum Baden-Württemberg-Tag.

Zusätzliche Parkmöglichkeiten in der Stadt

Doch empfehle man allen Gästen, auch alternative Anreisemöglichkeiten mit Bus oder Bahn zu prüfen. Zusätzliche Parkmöglichkeiten gibt es demnach bei der Firma Allweiler, an den Bahngleisen in der Friedrich-Werber-Straße, der sogenannten Aurelislinse und bei der Firma Hügli, nahe dem Milchwerk. Laut Hanstein sollen aber auch ausreichend Busse und der Seehas fahren, um alle Besucher bequem nach Radolfzell zu bringen.

Die Ausstellung Wirtschaft und Zukunft wird auf abgetrennten Bereichen in der gesamten Stadt zu sehen sein. Im Milchwerk, auf dem Marktplatz und an der Mole stellen Unternehmen aus der Region ihr Portfolio vor und zeigen, wie Technik und Dienstleistungen aus Radolfzell das Leben vieler Menschen in der Region, in Deutschland und auf der ganzen Welt beeinflussen. Für Familien wird auch der Bereich beim Bootshaus von Interesse sein, denn dort findet das Kinderprogramm statt. Am Konzertsegel wird sich der SWR einrichten und dort eine Konzertbühne bespielen. Der Eintritt zu allen Bereichen ist frei.

Besucher müssen sich vorab anmelden

Die Ausstellermeilen am Seeufer, Marktplatz und Milchwerk haben jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Kinderbereich am Bootshaus hat von 11 bis 17 Uhr offen. Gäste müssen jedoch vorab ein Zeitfenster für ihren Besuch buchen. Buchungen sind unter www.heimattage-radolfzell.de möglich. Punktuell könne es laut Nina Hanstein zu Wartezeiten kommen, das Heimattage-Team vor Ort habe aber einen Überblick, wo noch Platz ist. Für den verkaufsoffenen am Sonntag, 4. Juli, ist keine Anmeldung notwendig.