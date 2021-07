Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Auto in Fahrtrichtung Konstanz unterwegs und scherte von der rechten auf die linke Fahrspur aus, um einen vorausfahrenden Wagen zu überholen. Dabei übersah er einen Opel auf der linken Fahrspur und prallte gegen das Fahrzeug. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.