Laut der Polizei sei ein 83 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Böhringer Straße in Richtung Singen gefahren. Im Kreisverkehr zur Zeppelinstraße und zur Höristraße sei der Mercedes mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda im Kreisverkehr zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Am Mercedes seien rund 8000 Euro Schaden entstanden, am Skoda rund 5000 Euro. Beide Autos seien weiterhin fahrbereit gewesen.