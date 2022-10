Laut der Polizei sei eine 79 Jahre alte Autofahrerin an der Auffahrt auf die B33 in Richtung Konstanz mit ihrem Wagen nach links abgebogen und dabei mit dem Fahrzeug einer 23-Jährigen zusammengestoßen.

Sowohl die 79-Jährige, als auch die 48-jährige Beifahrerin der jungen Frau seien dabei verletzt worden. Rettungswagen hätten die Frauen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, sei ein Totalschaden entstanden. Den Schaden am Auto der 23-Jährigen schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro, den Schaden am Auto der 79-Jährigen auf rund 4000 Euro.