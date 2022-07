Ein 54-jähriger Fahrer sei mit seinem Auto zunächst auf der Bundesstraße 33 von Konstanz in Richtung Singen unterwegs gewesen und an der Anschlussstelle Radolfzell abgefahren, so die Polizei. An der Kreuzung zur L 220/B 34 sei er nach links in Richtung Radolfzell eingebogen und mit einem in Richtung Güttingen fahrenden Kastenwagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen. Die Fahrer seien unverletzt geblieben.